"Известия": в России могут ввести уголовное наказание за дипфейки

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В России может появиться уголовное наказание за совершение преступлений с использованием дипфейков. С подобной инициативой выступили в Госдуме, сообщает газета "Известия".

Законопроектом предлагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, дополнив новым признаком преступления по статьям "Клевета", "Мошенничество", "Кража", "Вымогательство" и прочие.

В частности, за клевету с использованием дипфейков, имитирующих потерпевшего, будет грозить штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 2 лет, а за мошенничество – штраф до 400 тысяч рублей либо лишение свободы до 6 лет.

В правительстве РФ отметили, что в современном отраслевом законодательстве вопросы использования технологий подмены личности не урегулированы. В связи с этим может сформироваться некорректная правоприменительная практика. В кабмине рекомендовали доработать документ.

По словам опрошенных газетой экспертов, дипфейки начинают набирать популярность в России: их активно используют не только для розыгрышей, но и в мошеннических целях.

Специалисты полагают, что штрафы до 1,5 миллиона рублей и тюремный срок соответствуют серьезности таких деяний, как мошенничество, клевета или кража. Тем не менее при избрании меры пресечения необходимо учитывать сумму, на которую были совершены противоправные действия.

Эксперты также указали, что при реализации новой нормы могут возникнуть сложности с доказательством использования дипфейк-технологий. Кроме того, большинство злоумышленников находится за рубежом, и для них уголовная ответственность не будет представлять серьезной угрозы.

В мае в Госдуме начали разработку закона о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. По словам депутатов, маркировка может осуществляться при помощи графических или водяных знаков, которые должны выглядеть ненавязчиво, но при этом быть заметными для потребителя.

В ГД отметили, что соответствующими полномочиями необходимо наделить Роскомнадзор: ведомство могло бы заниматься выявлением деструктивного контента, сгенерированного ИИ.