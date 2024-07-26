Песков заявил, что законодательное регулирование должно распространяться на интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что в обычной жизни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео с выступления опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

Политик напомнил, что в стране действует ряд законов, регулирующих информацию как в традиционных СМИ, так и в Сети.

"Там, где речь идет об информации, которая порочит того или иного (человека. – Прим. ред.), будь то госслужащий, будь то специальная военная операция и так далее. Есть еще этические нормы, даже они уложены на бумагу", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля отметил, что все происходящее в интернете напрямую связано с жизнью. И если в жизни все регламентируется законодательством, то оно должно расширяться и на интернет. Этот процесс уже идет, подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести уголовную ответственность за дипфейки с помощью подмены голоса или изображения человека. Виновные могут получить штраф до 1,5 миллиона рублей и лишение свободы на срок до семи лет. Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов посчитал логичным ввести наказание за противозаконное применение дипфейков.