"Известия": в РФ предложили блокировать до суда порочащие честь сайты

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В Госдуме начали прорабатывать вопрос о блокировке интернет-страниц СМИ и интернет-ресурсов, порочащих честь, еще до решения суда. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициативу начали рассматривать после обращения Совета блогеров к депутату Ярославу Нилову. Он посчитал предложение корректным и уже направил запрос в Верховный суд. Письмо в Роскомнадзор находится в разработке.

"Необходимо соблюсти баланс интересов и прав, чтобы не было злоупотребления. Но при этом важно, чтобы гражданам не уничтожали карьеру и личную жизнь", – сказал Нилов.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина отметила, что суды могут идти годами. Порочащая граждан информация при этом остается в Сети и не позволяет решить проблему даже при решении в пользу истца, уточнила она.

Ранее стало известно, что YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Они были выдвинуты к контенту с призывами к массовым беспорядкам, экстремистским материалам, а также общественно значимым фейкам. В 2023 году сумма штрафов для владельца YouTube, компании Google LLC, составила 4,61 миллиарда рублей.

