"Известия": в РФ могут ввести уголовную ответственность за дипфейки

Фото: depositphotos/stockasso

В России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки с помощью подмены голоса или изображения человека. Виновным будут грозить штрафы до 1,5 миллиона рублей и до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект, который на этой неделе внесут в ГД.

В пояснительной записке указано, что развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека. Современные программно-аппаратные комплексы, нейросети и искусственный интеллект позволяют создавать фейки, которые отличить от реальности неспециалисту практически невозможно, говорится там.

В документе отмечается, что законопроектом предлагается ввести в ряд статей УК РФ дополнительный квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием изображения или голоса, в том числе искусственно созданных. В зависимости от статьи преступникам будет грозить штраф до 1,5 миллиона рублей или в размере другого дохода за период до двух лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

Автор законопроекта, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что технология создания дипфейков уже активно используется. Есть примеры, когда люди остались без всего из-за подделок их голоса, поэтому в УК РФ предлагается предусмотреть новые реалии, добавил он.

Газета направила запросы в кабмин и Центробанк с просьбой прокомментировать перспективу поддержки инициативы. В пресс-службах Минцифры и Минюста "Известиям" сообщили, что документ на отзыв не поступал.

В свою очередь, первый зампред комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) отметил, что дипфейк используется в противоправных целях, что должно подпадать под уголовную ответственность. По его словам, он пока не знаком с текстом законопроекта, из-за чего не может его оценить.

Другой зампред этого же комитета Олег Матвейчев ("Единая Россия") в разговоре с изданием напомнил, что пока само понятие "дипфейк" не внесено в законодательство. Он выразил сомнение, что законопроект поддержат, поскольку, по его мнению, дипфейк – понятие журналистское, а не юридическое. Чтобы ввести его в законодательство, необходимо прописать его научно обоснованную формулировку, подчеркнул Матвейчев.

Также руководитель направления "Разрешение IT&Ip споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле высказался, что законопроект актуален и сможет в дальнейшем "остудить пыл" злоумышленников, которые используют современные технологии в корыстных целях. Он считает, что расширение ряда статей УК РФ дополнительными квалифицирующими признаками позволит правоохранителям активнее и адресно привлекать виновных к ответственности.

Он указал, что использование дипфейков против неограниченного круга лиц крайне распространено, однако не все преступники несут за это наказание. Эксперт считает, что размер штрафа до 1,5 миллиона рублей, арест или лишение свободы – вполне справедливо в отношении злоумышленников.

Руководитель исследовательской группы компании Ирина Зиновкина заявила, что, по данным Positive Technologies, в первом квартале этого года социальная инженерия использовалась в 85% атак на частных лиц. Она указала, что ИИ помогает преступникам поддерживать иллюзию осмысленного диалога с жертвой, создавая убедительные фишинговые письма и дипфейки голосов, изображений и видео. С ее слов, эта технология сейчас в основном используется в качестве инструмента пропаганды на фоне геополитической обстановки.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов также считает логичным ввести наказание за противозаконное применение дипфейков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нейросети в руках недобросовестных людей или террористов могут стать грозным оружием. По его мнению, это требует от государства дополнительных мер, собранности и внутренней мобилизации.