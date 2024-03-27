Песков заявил, что нейросети в руках террористов могут стать грозным оружием

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Нейросети в руках недобросовестных людей или террористов могут стать грозным оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это требует от нас, во-первых, дополнительных мер, это требует от нас системных мер как от государства, это требует собранности и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас", – сказал он в эфире Первого канала.

Так он прокомментировал историю Екатерины Гуровой, которой поступил звонок якобы от Владимира Путина. По словам Пескова, россиянам стоит понимать, что это еще одна большая угроза, которая стоит перед ними.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 заявил, что нейросети действительно могут использовать для обмана граждан. Теоретически мошеннику будет достаточно 1 минуту пообщаться с человеком, чтобы записать его голос и затем генерировать нужные фразы, уверен он.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин также предупредил об опасности подобных голосовых дипфейков.