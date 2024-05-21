Скарлетт Йоханссон обвинила ChatGPT в воровстве ее голоса

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Актриса Скарлетт Йоханссон потребовала у компании-разработчика OpenAI отказаться от голоса в чатботе ChatGPT, который похож на ее. Об этом сообщает TMZ.

Голос чатбота под названием Sky, как считает актриса, был вдохновлен ее голосом из фильма "Она", где Йоханссон озвучивала голосового помощника.

Как отметила актриса, в сентябре прошлого года управляющий OpenAI Сэм Альтман связывался с ней. Он предложил Йоханссон озвучить новую модель чатбота. Актриса решила отказаться. Весной этого года компания представила голос Sky. В свою очередь, Йоханссон заявила, что управляющий сам признался в воровстве ее голоса. После премьеры он написал в соцсетях слово "Она", намекая, вероятно, на фильм. После общения с адвокатами актрисы голос чатбота убрали.

"В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защищаем свой образ, работу, свою индивидуальность, я считаю, эти вопросы заслуживают абсолютной ясности. Я с нетерпением жду прозрачного решения в виде принятия соответствующего закона, который поможет обеспечить защиту прав личности", – указала звезда.

Вместе с тем Альтман подчеркнул, что голос чатбота не разрабатывали похожим на голос актрисы.

"Из уважения к ней мы поставили на паузу использование голоса Sky", – добавил он.

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