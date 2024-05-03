Фанаты Тома Фелтона раскритиковали новый альбом актера

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Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, выпустил музыкальный альбом, который раскритиковали фанаты. Об этом пишет газета Daily Mail.

Фелтон выпустил песню под названием hOLDing On. В композиции есть строчка: "Я все еще заставляю твое сердце пропускать удары, как и когда тебе было 17". Фанаты "Гарри Поттера" предположили, что слова являются отсылкой к актрисе Эмме Уотсон, которая признавалась, что в подростковые годы была влюблена в Фелтона.

Один из слушателей альбома написал: "Эта песня Тома Фелтона довела меня до слез. Это так плохо". Другой отметил, что ему испортил вечер сам факт того, что Фелтон создает музыку. Еще один слушатель написал, что актеру нужно найти нормальную работу, вместо выпуска песен.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о новом альбоме P.S народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Он объяснил, что композиции артистки не соответствуют времени и свидетельствуют о ее упадке.