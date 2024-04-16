Музыкальный критик Соседов прокомментировал новый альбом Пугачевой

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Музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о новом альбоме P.S народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам Соседова, песни артистки не соответствуют времени и свидетельствуют о ее упадке. Критик отказался слушать новые композиции и отметил, что для него они не имеют значения. Альбом никому не нужен, заключил он.

Пугачева выпустила P.S 1 марта. Альбом включил в себя 20 песен. Композиции можно послушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс Музыка", "ВКонтакте" и на других площадках.

Ранее Пугачева опубликовала новую песню "Я плачу" к своему 75-летию. Автором композиции еще пять лет назад стал Леонид Агутин. Примадонна также выпустила песню под названием "Жизнь слишком хороша".