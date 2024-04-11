Риелтор Романовская рассказала, за сколько Пугачева может сдать квартиру в центре Москвы

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Российская певица Алла Пугачева может сдавать свою квартиру в Филипповском переулке в центре Москвы за 400 тысяч рублей в месяц. Это мнение высказала риелтор Оксана Романовская, передает РИА Новости.

"Предполагаю, что на 303 (квадратных. – Прим. ред.) метра у нее не менее четырех спален, может быть и пять. В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад", – объяснила эксперт.

Риелтор отметила, что средняя цена аренды квартиры в данном районе стартует от 300 тысяч рублей. Романовская добавила, что если речь идет о квартирах с большим количество спален, тогда окончательная стоимость зависит от состояния ремонта.

Ранее стало известно о планах Пугачевой посетить Россию летом. По данным СМИ, артистка собирается приехать в Москву по делам всего на один день. Уточнялось, что якобы Пугачева хочет проведать свое хозяйство.

В конце марта Генпрокуратура РФ направила в российский Минюст запрос о просьбе признать Пугачеву иностранным агентом. По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, Пугачеву сейчас проверяют, далее все на усмотрение контролирующих органов.