Пугачева выпустила новые песни к своему юбилею

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народная артистка СССР Алла Пугачева к своему 75-летию опубликовала новую песню "Я плачу", автором которой еще пять лет назад стал Леонид Агутин. Об этом сообщает "Радио 1".

Кроме того, примадонна также опубликовала еще одну песню под названием "Жизнь слишком хороша". Треки можно послушать на платформах "Яндекс Музыка" и "ВКонтакте". Музыку к композиции сделал Андрей Ступкевич, а слова – Юлия Старостина.

15 апреля народной артистке СССР исполнилось 75 лет.

Ранее стало известно о планах Пугачевой посетить Россию летом. По данным СМИ, артистка собирается приехать в Москву по делам всего на один день. Уточнялось, что Пугачева якобы хочет проведать свое хозяйство.

До этого появилась информация о том, что Генпрокуратура РФ направила в российский Минюст запрос о просьбе признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом.

