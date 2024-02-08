Демократы США решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации во Флориде – СМИ

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Члены Демократической партии США планируют использовать выступления певицы Тейлор Свифт в качестве площадки для предвыборной агитации во Флориде. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрошенных представителей партии.

По данным издания, во Флориде у Свифт запланированы уже три концерта перед выборами, а ее новый альбом носит название "Флорида!".

"Выборы так близки, и мы надеемся, что в них будет включено послание, призывающее людей, особенно ее поклонников, пойти голосовать", – заявил член палаты представителей от демпартии Максвелл Фрост.

Более того, в апреле демократы планируют проводить групповые прослушивания и караоке-вечеринки в честь выхода нового альбома певицы. Они также якобы планируют обратиться к Свифт с просьбой об использовании концертов в Майами в качестве платформы для обсуждения социальных проблем.

Издание считает, что такие планы демонстрируют ослабленное положение партии в штате, который больше склоняется к поддержке республиканцев. Кандидатом от их партии выступает Дональд Трамп.

До этого о том, что команда Байдена планирует привлечь Свифт к предвыборной кампании, сообщал телеканал Fox News. Артистка выступала с поддержкой президента в 2020 году. При этом официально о предвыборной гонке 2024 года Свифт еще не говорила.

