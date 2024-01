Байден планирует привлечь певицу Тейлор Свифт к предвыборной кампании – СМИ

Команда американского лидера Джо Байдена планирует привлечь певицу Тейлор Свифт к поддержке кампании по переизбранию на предстоящих президентских выборах, так как ее призыв к сбору средств может иметь большое значение. Об этом сообщает Fox News.

"Призывы мисс Свифт к сбору средств могут стоить мистеру Байдену миллионы долларов", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, артистка уже выступала с поддержкой президента в 2020 году. При этом официально о предвыборной гонке 2024 года Свифт не говорила. Телеканал отметил, что довольно очевидно, кого певица поддержит, поскольку ранее она яростно критиковала политику бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее ведущая телеканала Fox News Джесс Уоттерс заявила, что около четырех лет назад подразделение психологических операций Пентагона предложило сотрудничество Тейлор Свифт. Позже на телевидении показали видео 2019 года с конференции, которую организовал центр киберзащиты НАТО, где Свифт привели в пример как "влиятельного человека". По мнению Уоттерс, психологическое подразделение Пентагона уговорило Альянс сотрудничать с певицей, чтобы бороться с фейками в Сети.

Позже в Минобороны США опровергли информацию, что Свифт работает на министерство. Как подчеркнула заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, эту теорию заговора следует выбросить из головы.

