Тейлор Свифт заняла второе место в рейтинге самых богатых певиц в мире

Фото: AP Photo/George Walker IV

Американская певица Тейлор Свифт заняла вторую строчку в рейтинге самых богатых женщин в музыкальной индустрии. Об этом пишет NY Post.

По данным Forbes, состояние певицы составляет более 740 миллионов долларов. Она обошла Мадонну (580 миллионов долларов) и Бейонсе (580 миллионов долларов). Лидером списка остается Рианна (1,4 миллиарда долларов).

Благодаря выходу нового альбома Свифт Midnights ее капитал увеличился на 170 миллионов долларов и продолжает расти, так как сейчас певица находится в мировом турне Eras. Отмечается, что Свифт при этом занимает 34-е место в списке "Самых богатых селф-мейд женщин Америки". Самой молодой участницей этого рейтинга остается Кайли Дженнер, чье состояние оценивается в 680 миллионов долларов.

Ранее Свифт стала артистом года по версии American Music Awards. Это одна из самых популярных премий в США и основной конкурент "Грэмми".

До этого клип артистки на песню All Too Well получил премию MTV Video Music Awards в номинации "Видео года". За победу в этой категории боролись Эд Ширан, Гарри Стайлс, Оливия Родриго, Doja Cat и другие.

"Wow эффект": Тейлор Свифт опубликовала клип на песню I Bet You Think About Me