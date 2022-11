Тейлор Свифт стала артистом года по версии American Music Awards

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Американская кантри-певица Тейлор Свифт завоевала звание "Артист года" на American Music Awards. Об этом информирует аккаунт премии в Twitter.

"Тейлор Свифт – ваш "Артист года", – говорится в сообщении.

На подобное звание также были номинированы британская артистка Адель, рэпер Bad Bunny, американская певица Beyonce, канадский рэпер Drake, британский музыкант Гарри Стайлз и певец The Weeknd.

American Music Awards является одной из самых популярных премий в США. AMA – это основной конкурент "Грэмми". Но победителей American Music Awards выбирает не коллегия жюри, а фанаты посредством голосования.

Ранее Свифт стала лучшей исполнительницей года по версии MTV Europe Music Awards. Певица также заняла первые места в позициях "Лучшее видео" (с клипом All Too Well) и "Лучший поп".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!