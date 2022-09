Рукопись песни Starman Дэвида Боуи продана на аукционе почти за 220 тыс долларов

Фото: ТАСС/imago stock&people

Рукопись песни Starman рок-музыканта Дэвида Боуи была продана на аукционе в Великобритании почти за 220 тысяч долларов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на результаты торгов.

Omega Auctions организовал проведение аукциона. Отмечается, что текст песни был написан голубыми чернилами на листе бумаги А4 в клетку. Эксперты оценили рукопись в 43 тысячи долларов. Однако покупатель приобрел ее за 218 тысяч долларов.

Обладателем уникальной рукописи стал частный коллекционер, которого представлял один из руководителей Музея старого и нового искусства в австралийском городе Хобарт Оливье Варенн.

Боуи выпустил песню Starman в 1972 году. Изначально это был сингл, однако позже композицию включили в пятый альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

В песне рассказывается о "звездном человеке", который пришел подарить молодому поколению надежду на светлое будущее.

