Основатель Pink Floyd Уотерс оценил свое включение в базу "Миротворца"

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Сооснователь и бывший бас-гитарист рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс прокомментировал свое включение в базу украинского сайта "Миротворец", отметив, что не воспринимает всерьез этот шаг киевских активистов. Об этом сообщает ТАСС.

"Я вообще не очень хорошо к этому отношусь. Это просто пустая трата сил пропагандистов. Это их работа. Им сказали сидеть и писать эту чушь обо мне, потому что это часть их работы", – сказал музыкант.

На сайте "Миротворец" отмечается, что Уотерс был внесен в базу врагов украинского государства, поскольку в его высказываниях о вхождении Крыма в состав России были обнаружены признаки "покушения на территориальную целостность Украины".

Ранее в интервью CNN Уотерс назвал НАТО и США виновниками в эскалации на Украине. Он раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена и подчеркнул, что тот еще больше разжигает сложную ситуацию, а спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России.

Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня Уотерс напомнил, что остров является частью КНР.