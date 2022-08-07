Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена преступником

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Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал президента США Джо Байдена за американские действия в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению музыканта, Байден еще больше разжигает сложную ситуацию.

"Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?", – заявил Уотерс в интервью CNN.

Основатель Pink Floyd назвал НАТО и США в частности виновниками в эскалации на Украине. Он считает, что спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России несмотря на обещания не предпринимать таких шагов.

Роджер Уотерс отметил, что США не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня музыкант напомнил, что остров является частью КНР.

Ситуация на Украине обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.