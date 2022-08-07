ВКС РФ уничтожили более 80 наемников в Днепропетровской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России уничтожили в Днепропетровской области группу иностранных наемников, сообщили в министерстве обороны РФ.

"В населенном пункте Выводово <...> в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате были уничтожены более 70 националистов, порядка 150 получили ранения.

В Харьковской области ВС РФ уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американские РСЗО HIMARS. Помимо этого, было подавлено пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30.

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что Киев подготовил масштабную провокацию с гибелью людей в пригороде Славянска ДНР. В ведомстве добавили, что украинские военные уже развернули минометные расчеты. Они планируют совершить обстрел мест проживания местного населения и беженцев во время раздачи гуманитарной помощи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

