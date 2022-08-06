Минобороны предупредило о масштабной провокации Киева в пригороде Славянска

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В Минобороны РФ предупредили, что Киев подготовил масштабную провокацию с гибелью людей в пригороде Славянска ДНР. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"Достоверно известно, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских вооруженных сил", – говорится в публикации.

Как отметили в министерстве, украинские военные уже развернули минометные расчеты. Они планируют совершить обстрел мест проживания местного населения и беженцев во время раздачи гуманитарной помощи.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ заминировали мост через реку Конка в Запорожской области, чтобы обвинить во взрыве Вооруженные силы России. Отмечается, что Киев запланировал провести очередную провокацию, в рамках которой российскую армию обвинят в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.