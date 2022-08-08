Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украине

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Пользователи Twitter поддержали слова одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли НАТО и США в украинском кризисе.

"Уотерс попал в яблочко. [Владимир] Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности", – приводит слова одного из комментаторов РИА Новости.

Пользователь отметил, что этот план еще в 2016 году продвигала Виктория Нуланд, которая при президентстве Барака Обамы курировала евразийское направление, а когда пост лидера США занял Дональд Трамп, то "все несколько успокоилось".

"Пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах абсолютно не соответствуют воле народа", – отметил другой пользователь.

Другие комментаторы выразили уважение Уотерсу за то, что он во время интервью проявил мужество, мудрость и попытался "сокрушить пропаганду" от CNN. Они также отметили, что ведущий пытался выставить доводы музыканта несостоятельными, а смех журналиста был пренебрежительным.

"Профессиональные лжецы-преступники вроде тех, что работают на CNN, точно знают, о чем говорил Уотерс. Вот почему они подготовили пропагандистский ответ на каждый его аргумент", – отметил один из пользователей.

Накануне в интервью CNN Уотерс назвал НАТО и США виновниками в эскалации на Украине. Он раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена и подчеркнул, что тот еще больше разжигает сложную ситуацию, а спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России.

Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня Уотерс напомнил, что остров является частью КНР.