Посол Украины в Австрии предложил лидеру Pink Floyd переехать в Россию

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Посол Украины в Австрии Александр Щерба предложил лидеру группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу переехать в Россию. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Щерба назвал Уотерса "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим" человеком.

"Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам", – заявил дипломат.

Ранее Уотерс раскритиковал президента США Джо Байдена за американские действия в отношении конфликта на Украине. По мнению музыканта, Байден еще больше разжигает сложную ситуацию. Он считает, что спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России несмотря на обещания не предпринимать таких шагов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

