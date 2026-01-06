BNO News: звуки стрельбы слышны рядом с президентским дворцом в Каракасе

Фото: ТАСС/Reporta Angel

Звуки стрельбы были слышны возле президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе 6 января. Об сообщает портал BNO News.

В агентстве подчеркнули, что обстоятельства произошедшего на данный момент неясны. Подробности ЧП уточняются.

Ранее, в ночь на 3 января, США провели военную операцию в Венесуэле. Во время которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Вскоре Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже 5 января в Нью-Йорке прошло заседание по делу Мадуро и его супруги. В его рамках президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, указав, что продолжает являться главой государства. При этом следующее заседание состоится только 17 марта 2026 года.