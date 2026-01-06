Форма поиска по сайту

06 января, 03:49

Политика
Politico: США добиваются от Венесуэлы прекращения поставок нефти своим "противникам"

США добиваются от Венесуэлы прекращения поставок нефти своим "противникам" – СМИ

Фото: depositphotos/tupungato

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти странам, которые Вашингтон считает своими противниками. Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, должностные лица США заявили Делси Родригес, что они хотят увидеть как минимум три шага с ее стороны: противодействие поставкам наркотиков, высылку иранских, кубинских и других агентов или сетей, враждебных по отношению к Вашингтону, а также прекращение поставок нефти противникам США.

Кроме того, Белый дом якобы ожидает, что Родригес обеспечит проведение свободных выборов и уйдет в отставку.

Ранее США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Вскоре Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже 5 января в Нью-Йорке прошло заседание по делу Мадуро и его супруги. В его рамках президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, указав, что продолжает являться главой государства. При этом следующее заседание состоится только 17 марта 2026 года.

Кроме того, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Ее принял председатель парламента страны Хорхе Родригес.

Число погибших в Венесуэле после атаки США возросло до 80 человек

