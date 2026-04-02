02 апреля, 19:01

Apple пообещала не удалять данные россиян после окончания подписки iCloud+

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Американская корпорация Apple подтвердила, что обработка платежей для покупок в App Store больше недоступна в России, и пообещала не удалять уже загруженные пользователями данные в iCloud+. Об этом сообщается на сайте поддержки компании.

"Это может повлиять на ваши текущие подписки. В случае отсутствия средств на балансе аккаунта Apple совершать новые покупки, включая покупки в приложении и продление подписки, в России станет невозможно", – предупредили в корпорации.

Компания уточнила, что теперь россияне не могут оплатить подписки в Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, Apple Podcasts, Apple TV, App Store и купить рингтоны.

При этом после окончания подписки пользователи сохранят возможность управлять хранилищем iCloud+ и скачивать свои фото и видео.

Пополнение кошелька Apple ID со счета телефона стало недоступно в России с 1 апреля. При попытке это сделать появляется уведомление о том, что данный способ оплаты отклонен. Пользователям также приходили оповещения, что мобильный платеж временно недоступен.

СМИ отмечали, что причиной такого решения стала необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. По данным изданий, Минцифры России обсуждает принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store.

