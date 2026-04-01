01 апреля, 08:41

Пополнение кошелька Apple ID со счета телефона больше не доступно в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне больше не могут пополнить кошелек Apple ID со счета мобильного телефона. При попытке это сделать появляется уведомление о том, что данный способ оплаты отклонен.

Пользователям также приходили оповещения, что мобильный платеж временно недоступен.

Ранее СМИ писали, что соответствующее указание операторы "большой четверки" получили от главы Минцифры Максуда Шадаева. Один из источников рассказал, что причиной такого решения стала необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.

При этом аналитик Эльдар Муртазин указал, что запрет оплаты сервисов Apple со счета телефона ударит по операторам связи. По его мнению, отключение оплаты приложений в App Store не поможет в борьбе с VPN.

Абоненты "Билайн" и МТС получили сообщения с предложениями оплатить баланс Apple ID

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

