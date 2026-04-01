Пополнение кошелька Apple ID со счета телефона больше не доступно в России

Россияне больше не могут пополнить кошелек Apple ID со счета мобильного телефона. При попытке это сделать появляется уведомление о том, что данный способ оплаты отклонен.

Пользователям также приходили оповещения, что мобильный платеж временно недоступен.

Ранее СМИ писали, что соответствующее указание операторы "большой четверки" получили от главы Минцифры Максуда Шадаева. Один из источников рассказал, что причиной такого решения стала необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.

При этом аналитик Эльдар Муртазин указал, что запрет оплаты сервисов Apple со счета телефона ударит по операторам связи. По его мнению, отключение оплаты приложений в App Store не поможет в борьбе с VPN.