В ГД предупредили о рисках использования подарочных карт для оплаты в AppStore

При покупке подарочных карт для оплаты в AppStore пользователь лишается привычных механизмов защиты, заявил член думского комитета по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

"Оплата в App Store с помощью подарочных карт сегодня воспринимается многими как удобная альтернатива, однако важно понимать: этот инструмент изначально не предназначался для массового использования", – указал депутат.

По его словам, вокруг карточек сформирован "серый рынок". Основная проблема в том, что часто подарочные карты распространяют через неофициальные каналы, поэтому невозможно отследить их происхождение достоверно. Иногда коды оказываются уже использованными, заблокированными либо даже приобретенными с применением украденных платежных данных.

В результате покупатель остается и без средств, и без возможности защитить свои права. Такие схемы часто используются мошенниками, которые продают карты со скидками, играя на желании людей сэкономить. Кроме того, это может быть частью более сложного мошеннического сценария – от фишинга до обмана через мессенджеры.

"Рациональный подход в этой ситуации – отказаться от использования сомнительных схем и ориентироваться на легальные и прозрачные способы оплаты цифровых сервисов", – заключил Немкин.

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры дало "большой четверке" российских операторов указание о необходимости заблокировать возможность пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона пользователям iPhone в России. В качестве причины указывалась борьба с оплатой VPN-сервисов.

Позже россияне действительно потеряли возможность пополнить кошелек Apple ID со счета мобильного телефона. При попытке это сделать у граждан появляется уведомление о том, что данный способ оплаты отклонен.

