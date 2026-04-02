Медведев призвал бороться с формированием этнических анклавов в РФ

В России необходимо уделить внимание вопросу по борьбе с формированием мигрантами этнических анклавов. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик назвал данную тему резонансной.

"Вопрос требует, безусловно, особого внимания. Компактное проживание иностранцев обычно в любой стране, кстати, не только в нашей, не способствует их адаптации", – приводятся слова Медведева в его канале в МАХ.

Зампред Совбеза отметил, что этнические анклавы не соответствуют правильному применению законов России и правильному поведению.

Ранее МВД подготовило законопроект, согласно которому мигранты будут обязаны заранее уведомить о своем намерении въехать в Россию без визы. В качестве эксперимента такая возможность появилась у иностранных граждан с 30 июня 2025 года.

В рамках законопроекта также предлагается с 1 января 2028 года отменить заполнение миграционных карт, поскольку федеральные органы обмениваются данными в электронном виде. В ведомстве пояснили, что это исключит дублирование функций госведомств и организаций.

