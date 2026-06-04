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04 июня, 12:07

Общество

Мышьяк и свинец обнаружены в партии мороженой рыбы из Магнитогорска

Фото: 74.fsvps.gov.ru

Мышьяк и свинец обнаружены в замороженной речной рыбе сиг из Магнитогорска. Об этом сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации сотрудников Национального центра безопасности рыбной продукции, в рыбе содержится 1,087 миллиграмма на килограмм мышьяка и 1,169 миллиграмма на килограмм свинца. При этом норма – не более 1,0 миллиграмма на килограмм.

В итоге информацию об опасном продукте направили в систему раннего оповещения "Сирано". Записи в складском журнале и ветеринарный сопроводительный документ аннулированы. Остатки партии запрещено увозить со склада.

Кроме того, производитель должен отозвать нереализованные партии и уничтожить их. Отчитаться о проделанной работе перед управлением Россельхознадзора ему необходимо до 8 июня.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот некоторых партий минеральной воды "Джермук" из Армении. Тогда мера касалась напитков, имеющих конкретные даты изготовления.

Однако через месяц решение распространилось на все партии. Уточнялось, что продукция не соответствует информации на этикетке. Это могло ввести граждан в заблуждение и стать причиной ухудшения их самочувствия.

После этого система "Честный знак" приостановила продажу 37 миллионов бутылок воды данной марки. Специалисты обнаружили нарушения производителем обязательных требований к продукции. Следом Роспотребнадзор распространил запрет еще 64,5 миллиона единиц продукции.

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