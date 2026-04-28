28 апреля, 18:11

Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Временная санитарная мера введена с 28 апреля и касается газированной воды со следующими датами изготовления:

  • 17.02.2026;
  • 05.03.2026;
  • 12.01.2026;
  • 18.11.2025;
  • 19.02.2026;
  • 24.11.2025;
  • 27.03.2026;
  • 10.01.2026;
  • 22.11.2025;
  • 23.10.2025.

"Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением требований пункта 10 раздела 3 ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", – подчеркнули в ведомстве.

В частности, в воде было выявлено превышение содержание гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов. В результате это может привести к заблуждению относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.

Поэтому, чтобы принять срочные меры для предотвращения негативных последствий, Роспотребнадзор направил информацию в ООО "Оператор-ЦРПТ", чтобы приостановить возможную реализацию минеральной воды "Джермук". Отмечается, что ситуация с ее оборотом находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в связи с реализацией некачественного напитка "Алоэ вера".

Негазированный напиток, предположительно, содержал техническую жидкость, представлявшую угрозу здоровью граждан. В рамках проверки специалистами были отобраны пробы продукции для лабораторного исследования.

