The Sun: британская школьница погибла под винтом лодки во время экскурсии на Мальдивах

Фото: 123RF.com/prymachenko

Британская 15-летняя школьница погибла после того, как попала под винт лодки во время школьной поездки на Мальдивы. Об этом сообщает The Sun.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года, однако подробности стали известны позднее. Девушка по имени Дженна Чан участвовала в экологической программе по защите китовых акул и во время погружения в воду оказалась под лодкой.

Одноклассники вытащили девочку на берег. Она была в сознании и успела попросить о помощи, однако примерно через час врачи больницы констатировали ее смерть.

20 июля, в день рождения Дженны, ее родители подали иск в суд. Они обвинили школу St Joseph's Institution International Ltd и мальдивскую организацию, сотрудничавшую с учебным заведением, в халатности.

Ранее в Красноярском крае 23-летняя девушка погибла, утонув в автомобиле на озере Песчанка. Машина, припаркованная на уклоне с неисправным стояночным тормозом, самопроизвольно завелась и скатилась в воду, пока девушка спала внутри.

