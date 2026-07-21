Алиев сообщил, что в Баку прошла встреча представителей России и Германии

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

В Баку состоялась неофициальная встреча представителей России и Германии, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Об этом пишет ТАСС.

Алиев отметил, что азербайджанской стороне о проведении встречи не было известно заранее. О событии он узнал из публикации в газете The Times, после чего направил запрос в Государственную пограничную службу.

"Могу сказать, что эта информация подтвердилась", – подчеркнул президент Азербайджана.

Каких-либо подробностей встречи он не привел.

Ранее в СМИ появилась информация, что подход Германии к переговорам с Россией стал более конструктивным. Журналисты указали на то, что в отношениях стран произошел "сдвиг настроения". Кроме того, велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи между сторонами.