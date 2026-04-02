Эксперт Семенов: аномальное апрельское похолодание может продлиться в Москве до 5 суток

Похолодание, сопровождающееся дождем и снегом, ждет жителей столицы 6–12 апреля, предупредили синоптики. Как долго в регионе будет держаться низкая температура и насколько она характерна для весенних месяцев, разбиралась Москва 24.

Снег и гололед

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода в Москве резко изменится на грядущей неделе. В понедельник, 6 апреля, столица окажется под защитой антициклонального купола: ожидается переменная облачность, при этом осадков не будет. Но уже к вечеру придет теплый атмосферный фронт, небо затянут облака и начнутся затяжные дожди, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Минимальная температура составит плюс 1–4 градуса, после полудня – плюс 11–14. Во вторник ночью в теплом секторе циклона пройдут дожди, на термометрах – плюс 2–5 градусов, в дневные часы начнет прорываться холодная фронтальная система, вдоль которой к ливням кое-где прибавится мокрый снег, не выше плюс 6–9.

При этом в среду, 8 апреля, можно ожидать заряды мокрого снега с дождем, а ночная температура понизится до плюс 0–3 градусов, днем будет всего плюс 5–8. А вот заметное похолодание почувствуется уже в четверг: днем будет от 2 до 5 градусов тепла, на дорогах вероятна гололедица. При этом могут быть и кратковременные осадки в виде снега, отметил эксперт.

В свою очередь, ожидается, что в конце недели температура ночью опустится от 0 до минус 5, днем стоит ожидать максимум плюс 3–8 градусов. Местами на земле даже может сформироваться неустойчивый снежный покров толщиной не более 0,1–0,6 сантиметра, который быстро растает, отметил Тишковец.

При этом в целом апрель в Центральной России окажется на 2–4 градуса теплее обычного. Во второй и третьей декадах ожидаются засушливые периоды: недобор осадков может достичь 20–30%. Это указывает на большее количество солнечных весенних дней, чем обычно, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что облачная погода с температурой 9–14 градусов ожидается на Пасху (12 апреля) в Москве и Подмосковье. В утренние часы воздух прогреется до 4–8 градусов, при этом возможны отдельные прояснения. Небольшой дождь или морось вечером не исключены.

Погодные качели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В целом снегопады и даже метели в апреле происходят очень часто, отметил в разговоре с Москвой 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Что касается текущих показателей: несмотря на то что было и пока будет тепло, вероятность небольшого снега действительно есть", – отметил эксперт.

По его словам, в ночь с субботы на воскресенье (с 4 на 5 апреля), когда температура станет понижаться до 0–5 градусов, в Московской области может пройти мокрый снег с дождем.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Пока можно говорить о том, что в субботу будет хорошая погода с температурой 14–16 градусов, ночью ожидается от плюс 2 до плюс 7. В воскресенье днем с дождями – плюс 9–14 градусов, ночью – от 0 до плюс 5 градусов.

Ильин согласился с тем, что в начале следующей недели будут дожди, но температура сохранится на достаточно высоком уровне – от плюс 11 до плюс 16 градусов. Похолоданий нужно ждать к концу первой – началу второй декады апреля, тогда может пройти более заметный снег, указал Ильин.

При этом директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с Москвой 24 отметил, что теоретически похолодание должно наступить и в мае.

"Это называется возвратное похолодание, то есть аналог бабьего лета, только наоборот. Осенью при переходе от лета к зиме случается период аномально теплой погоды. Точно так же в мае возникает период холодов", – объяснил эксперт.

Такое явление связано с тем, что в мае на континенте уже тепло, поток солнечной радиации уже близок к максимуму, который будет 20 июня, добавил Семенов.





Владимир Семенов директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН При этом в Арктике, которая находится в высоких широтах, только начинается зима. И когда возникает занос воздушных масс с севера на юг, с Арктики в наши широты, возникают сильные холодные аномалии. Это не гарантированное событие, но оно происходит достаточно часто, поэтому приобрело такое название.

Что касается апреля, то эксперт отметил, что похолодание – скорее аномалия, так как погода изменчива, и такой период длится недолго: характерный масштаб – от 2 до 5 суток.