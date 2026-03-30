Эколог Рыбальченко: высадить рассаду в столичном регионе можно на пару недель раньше срока

Аномальное тепло зафиксировано в столице в конце марта: воздух прогрелся до плюс 18, а среднесуточная температура превысила норму почти на 7 градусов, сообщили синоптики. Какая погода ждет столичный регион на Пасху и что уже известно о будущем лете, разбиралась Москва 24.

"Волны тепла с аномально жаркой погодой"

Воздух в столице впервые прогрелся выше плюс 15 градусов 29 марта: на ВДНХ столбики термометров достигли отметки 17,3 градуса, не добрав 0,1 до рекорда 6-летней давности, сообщил в эфире программы "Соловьев Лайф" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на Балчуге температура достигла 18 градусов, что соответствует климатической норме 3-й пентады мая. Также из‑за аномально теплой погоды снежный покров в Москве и области стремительно тает. На опорных метеостанциях в черте города зафиксированы минимальные значения: на ВДНХ и Балчуге – всего 3 сантиметра снега, в Тушине – 6 сантиметров. При этом покров полностью сошел в том числе в Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме и Павловском Посаде, сказал Тишковец, добавив, что апрель начнется с опережением климатического календаря на полтора месяца.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что текущий март в Москве начал опережать рекордный температурный режим 2007 года. Среднемесячный показатель в столице достиг 4,5 градуса, что позволяет марту 2026 года претендовать на звание самого теплого за всю историю метеонаблюдений. Также среднесуточная температура воздуха составила 11,7 градуса, что соответствует климатической норме начала мая. На этом фоне в Москве понизили температуру в батареях до минимума, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Более того, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок предупредил, что столица может столкнуться к аномалиями и будущим летом.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нельзя исключить, что в летний сезон возможны очередные волны тепла с аномально жаркой и сухой погодой. Однако конкретно утверждать, что все лето будет жарким, преждевременно.

Он подчеркнул, что росту температуры в столичном регионе способствует глобальное изменение климата.

Чего ждать?

Температура в столичном регионе с 30 марта по 5 апреля будет держаться в пределах 15–18 градусов, а местами может подняться и до плюс 20. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24.

"В субботу и воскресенье жара немного спадет – до 8–13 градусов. На следующей неделе, к середине, воздух снова прогреется до 14–19 градусов. Май, по долгосрочным прогнозам, также ожидается достаточно теплым", – сказал он.

Осадков до середины текущей недели не ожидается. В то же время ночная температура будет понижаться от 3 до 8 градусов, отметил специалист.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В пятницу возможны небольшие дожди. Ранее прогнозировалось понижение до 1–4 градусов, что допускало осадки в смешанной фазе, но сейчас расчеты дают более высокую температуру, поэтому вероятность снега снижается.

По словам эксперта, нынешняя среднесуточная температура превышает климатическую норму на 6,8 градуса. Норма на текущей неделе составляет от 2,6 до 3,7 градуса.

"На Пасху, 12 апреля, температура воздуха в Москве и области ожидается в пределах плюс 9–14 градусов. Преобладать будет облачная погода, в утренние часы возможны отдельные прояснения. Осадков утром не ожидается, а вечером не исключен небольшой дождь или морось. В утренние часы (с 06:00 до 09:00) температура составит от плюс 4 до плюс 8 градусов", – добавил Ильин.

В свою очередь, эколог Илья Рыбальченко в беседе с Москвой 24 отметил, что прогнозировать погоду на месяцы вперед практически нереально, поскольку "это слишком сложная, многопараметрическая история".

"Основное таяние снега прошло, и оно проходило в комфортном горизонте до плюс 9–10 градусов. Это означает достаточно медленный, плавный процесс, который не перегрузил водно-ручьевую систему и русла рек. Критичных подтоплений в этом сезоне на данный момент практически не было", – сказал эксперт.

По его словам, остаточный снег в центральной части России сошел и существенных наводнений ждать не приходится. В то же время обстановка провоцирует нашествие комаров в конце апреля – мае.

"Они проснутся одновременно и увидят много воды в виде луж, что необходимо для их размножения. Также снежная зима повысила выживаемость клещей, в связи с чем ожидается их высокая активность", – отметил специалист.

При этом погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно на пару недель раньше. Момент цветения тоже сместится: первыми появляются растения-эфемеры, сезон которых занимает от силы две недели.

"Они нужны, чтобы первые проснувшиеся насекомые могли чем-то питаться. Ранняя весна случалась и раньше, нынешние параметры не выходят за пределы наблюдавшихся за последние столетия. Ничего критического нет", – пояснил эколог.





Илья Рыбальченко эколог Для дачников это скорее радость. Рассада уже на балконах, многие думают, когда высаживать помидоры, освобождать подоконники для огурцов и кабачков. Раньше высаженные перцы успеют дать больше плодов, огурцы начнут плодоносить на 35–37-й день.

Эксперт напомнил, что ранее уже наступил сезон сбора березового сока. В связи с тем, что он скоро закончится, необходимо "заделать ранку" садовым варом, чтобы не нанести вреда дереву, заключил он.

