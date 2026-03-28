Климатолог Терешонок: аномальная жара возможна летом в Москве

28 марта, 09:15

Климатолог рассказал о возможной аномальной жаре летом в Москве

Летом москвичи могут столкнуться с аномальной жарой на фоне глобального потепления. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"Нельзя исключить, что в летний сезон возможны очередные волны тепла с аномально жаркой и сухой погодой. Однако конкретно утверждать, что все лето будет жарким, преждевременно", – приводит его слова ТАСС.

По словам эксперта, росту температуры способствует глобальное изменение климата. В столичном регионе наблюдается аномальное тепло, сопровождавшееся побитием температурных рекордов.

Как сообщалось ранее, 27 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. Столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 14 градусов. Ранее самым теплым днем с начала года было 13 марта.

В свою очередь, метеоролог Михаил Семенов спрогнозировал жаркую погоду в конце апреля в Москве и регионах Центральной России. В этот период температура в светлое время суток поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

