27 марта, 16:28

Общество

27 марта в столице стало самым теплым днем с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятница, 27 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, днем 27 марта столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 14 градусов. Ранее самым теплым днем с начала года было 13 марта. Тогда воздух прогрелся до плюс 13,8 градуса.

При этом Леус отметил, что воздух продолжает прогреваться, поэтому точное значение максимума 27 марта станет известно после 21:00, когда будут сняты показания c термометров.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в конце апреля в Москве и регионах Центральной России ожидается жаркая погода. В этот период температура в светлое время суток поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

Однако до наступления жары москвичей ждут периоды похолодания и обильных осадков, предупредил метеоролог. Причем, по мнению Семенова, в апреле будут идти не только дожди, но и мокрый снег.

