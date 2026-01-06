Зеленский отправил в отставку глав департаментов контрразведки СБУ

Фото: ТАСС/AP/Danylo Antoniuk

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальников департаментов контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте украинского лидера.

Согласно документу, Андрей Тупиков уволен с должности начальника департамента контрразведки, а Александр Дубровин – с должности начальника департамента военной контрразведки СБУ. Однако другим указом Зеленского Тупиков назначен заместителем главы СБУ.

Также на сайте украинского президента были опубликованы указы о назначении Александра Поклада первым замглавы СБУ, а Дениса Килимника руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) написал заявление об отставке.

При этом, по словам депутата, Малюк подал в отставку по требованию украинского президента.