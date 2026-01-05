Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке

Фото: ТАСС/Zuma (Василий Малюк внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) написал заявление об отставке. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, Малюк подал в отставку по требованию украинского президента Владимира Зеленского. Исполняющим обязанности главы СБУ могут назначить начальника центра спецопераций службы генерала Евгения Хмару.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) принял предложение Зеленского возглавить его офис. При этом место Буданова может занять глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Кроме того, президент Украины предложил министру цифровой трансформации страны Михаилу Федорову стать новым главой Минобороны. Зеленский выразил благодарность Денису Шмыгалю, занимавшему до настоящего времени пост министра обороны, подчеркнув, что тот останется в "команде Украины".