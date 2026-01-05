Guardian: Зеленского ожидают большие трудности в 2026 году

Фото: ТАСС/AP/Danylo Antoniuk

Предстоящий год будет очень тяжелым как для украинской армии, так и для президента Украины Владимира Зеленского на фоне политического давления из-за отсутствия выборов в стране. Об этом сообщает издание The Guardian.

Журналисты обратили внимание, что пятилетний президентский срок Зеленского уже приближается к семилетнему рубежу.

В статье также приводятся слова одного из солдат ВСУ, который заявил, что большинство жителей Украины готовы согласиться на условия России, "лишь бы прекратить боевые действия" и окончательно завершить конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что задача завершения конфликта на Украине не стала самой легкой для него, вопреки ожиданиям. При этом американский лидер подчеркнул, что США не теряют деньги из-за ситуации на Украине, а, вероятно, зарабатывают на ней.

В украинском Генштабе заявили, что Киев и Вашингтон согласовали военный документ о поддержке Украины и ее армии. Этот документ состоит из четырех разделов, которые охватывают обеспечение, восстановление, модернизацию ВСУ и прочие меры поддержки.