Зеленский ожидает военного присутствия Британии и Франции на Украине

Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает военное присутствие Великобритании и Франции на территории Украины после установления режима прекращения огня. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.

Зеленский отметил, что Лондон и Париж являются главенствующими силами в "коалиции желающих", в связи с чем их военное присутствие на Украине является обязательным для Киева.

"Прекращение огня – это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня", – цитирует лидера Украины РИА Новости.

Зеленский уточнил, что речь идет о поддержке ВСУ оружием и средствами, мониторинге прекращения огня и прочих мерах поддержки. При этом окончательный документ с деталями военного присутствия пока еще не подготовлен.

По данным СМИ, страны Евросоюза разработали план по отправке войск на Украину в рамках "коалиции желающих". Европейские государства могут отправить от 10 до 15 тысяч военных в течение полугода после вступления в силу мирного соглашения.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Украина и США согласовали военный документ о поддержке Киева и украинской армии. Этот документ состоит из четырех разделов, которые, в частности, охватывают обеспечение, восстановление и модернизацию ВСУ.