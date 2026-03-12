В Кургане уроженку Украины лишили гражданства РФ из-за угрозы безопасности

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Уроженку Украины, которая работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса Кургана, лишили российского гражданства из-за создающих угрозу национальной безопасности действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По данным ведомства, женщина негативно высказывалась о спецоперации, которую проводят российские вооруженные силы. Это стало известно из ее переписок с националистически настроенными украинскими гражданами.

Она также нелицеприятно отзывалась о россиянах и внешнеполитическом курсе России. Кроме того, в ее телефоне было обнаружено фото документа с пометкой "для служебного пользования". Все это послужило поводом для лишения женщины гражданства.

В УФСБ рассказали, что уроженка Украины находилась в России с 2013 года. Тогда ей было выдано гражданство в упрощенном порядке. В 2014 женщина получила должность на предприятии оборонно-промышленного комплекса Кургана. В ее обязанности входил учет и хранение документации.

Ранее спецслужбы и правоохранители лишили российского гражданства 10 уроженцев Центральной Азии. Причиной стали их действия, создававшие угрозу для нацбезопасности России. При этом восемь из них выдворены из страны, а двое находятся в местах лишения свободы.

