Автоэксперт Ладушкин: езда с открытыми окнами приводит к перерасходу топлива

Фото: 123RF.соm/asjack

Езда на автомобиле с открытыми окнами приводит к перерасходу топлива и снижает внимательность водителя. Об этом RT рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

Он пояснил, что к усталости и снижению концентрации приводит сильный шум, который возникает во время движения с открытым окном на скорости. При этом чем сильнее опущены стекла, тем больше шума.

Кроме того, отвлечь автомобилиста могут грязь и насекомые, которые неизбежно попадут в салон. После этого придется проводить уборку и химчистку, уделяя внимание и потолку. Особенно заметна пыль будет на светлых сиденьях, подчеркнул эксперт.

Топливо же расходуется сильнее, если окна открыты очень широко, из-за сопротивления воздуха.

Тем не менее ездить так на небольшой скорости можно, добавил специалист. Потери от потоков воздуха будут не такими большими, а водитель сможет слышать окружающую обстановку. На трассах же лучше закрыть окна и воспользоваться кондиционером.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что смена комплекта шин обойдется россиянам в среднем в 4–5 тысяч рублей. При этом чем больше колеса, тем выше стоимость.

По словам эксперта, замена колес размера R15–16 может стоить 2,5–3 тысячи рублей за комплект. А за замену колес R20–22 могут взять уже 20 тысяч рублей.