Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 17:58

Транспорт
Главная / Новости /

Автоэксперт Ладушкин: езда с открытыми окнами приводит к перерасходу топлива

Автоэксперт рассказал, почему не стоит ездить на авто с открытыми окнами

Фото: 123RF.соm/asjack

Езда на автомобиле с открытыми окнами приводит к перерасходу топлива и снижает внимательность водителя. Об этом RT рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

Он пояснил, что к усталости и снижению концентрации приводит сильный шум, который возникает во время движения с открытым окном на скорости. При этом чем сильнее опущены стекла, тем больше шума.

Кроме того, отвлечь автомобилиста могут грязь и насекомые, которые неизбежно попадут в салон. После этого придется проводить уборку и химчистку, уделяя внимание и потолку. Особенно заметна пыль будет на светлых сиденьях, подчеркнул эксперт.

Топливо же расходуется сильнее, если окна открыты очень широко, из-за сопротивления воздуха.

Тем не менее ездить так на небольшой скорости можно, добавил специалист. Потери от потоков воздуха будут не такими большими, а водитель сможет слышать окружающую обстановку. На трассах же лучше закрыть окна и воспользоваться кондиционером.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что смена комплекта шин обойдется россиянам в среднем в 4–5 тысяч рублей. При этом чем больше колеса, тем выше стоимость.

По словам эксперта, замена колес размера R15–16 может стоить 2,5–3 тысячи рублей за комплект. А за замену колес R20–22 могут взять уже 20 тысяч рублей.

Число краж и угонов машин сократилось в 30 раз в Москве за 13 лет

Читайте также


транспортавто

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика