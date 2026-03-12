Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 марта, 16:21

Общество

В Бурятии хирурги спасли пенсионерку от кишечной непроходимости из-за хурмы

Фото: vk.com/rkbsemashko

Хирурги из Бурятии спасли 80-летнюю женщину, страдавшую острой кишечной непроходимостью из-за съеденной хурмы. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко.

Пациентку госпитализировали с жалобами на интенсивные боли в животе и симптоматику, характерную для кишечной непроходимости. В ходе диагностики было установлено, что два месяца назад она употребляла хурму. Дальнейшее обследование подтвердило наличие фитобезоара – плотного комка растительных волокон, сформировавшегося в желудочно-кишечном тракте.

"Хирургам пришлось сначала выполнить энтеротомию (разрез в стенке тонкой кишки. – Прим. ред.), а затем и гастротомию (разрез в стенке желудка. – Прим. ред.) для удаления безоара из обоих отделов пищеварительного тракта", – сказано в сообщении.

Операция прошла успешно. По истечении 11 дней женщина была готова к выписке.

Ранее московские врачи обнаружили у 15-летней девочки редкое заболевание во время плановой операции по удалению аппендикса. Медики выявили лимфангиому брыжейки подвздошной кишки – доброкачественное новообразование размером 5 на 3 сантиметра.

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

