В Бурятии хирурги спасли пенсионерку от кишечной непроходимости из-за хурмы
Фото: vk.com/rkbsemashko
Хирурги из Бурятии спасли 80-летнюю женщину, страдавшую острой кишечной непроходимостью из-за съеденной хурмы. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко.
Пациентку госпитализировали с жалобами на интенсивные боли в животе и симптоматику, характерную для кишечной непроходимости. В ходе диагностики было установлено, что два месяца назад она употребляла хурму. Дальнейшее обследование подтвердило наличие фитобезоара – плотного комка растительных волокон, сформировавшегося в желудочно-кишечном тракте.
"Хирургам пришлось сначала выполнить энтеротомию (разрез в стенке тонкой кишки. – Прим. ред.), а затем и гастротомию (разрез в стенке желудка. – Прим. ред.) для удаления безоара из обоих отделов пищеварительного тракта", – сказано в сообщении.
Операция прошла успешно. По истечении 11 дней женщина была готова к выписке.
