Бритни Спирс выпустила песню после шестилетнего перерыва

11:54
Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision
Бритни Спирс выпустила песню впервые за шесть лет. Она спела дуэтом с Элтоном Джоном, сообщает журнал Rolling Stone.
"Песня Hold Me Closer, написанная в стиле диско и переосмысляющая некоторые классические композиции Элтона Джона, стала первой новой музыкальной работой принцессы поп-музыки после ее альбома Glory 2016", – говорится в материале.
Ранее Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. По мнению певицы, ее мать была занята написанием биографии в то время, когда артистка больше всего нуждалась в ее внимании.
Джастин Тимберлейк, считает Спирс, использовал ее для продвижения своего первого альбома, который он выпустил в 2002 году. Свою сестру певица обвинила в недостоверности информации из ее книги мемуаров под названием "То, что мне стоило сказать".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: