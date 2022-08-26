Бритни Спирс выпустила песню после шестилетнего перерыва

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Бритни Спирс выпустила песню впервые за шесть лет. Она спела дуэтом с Элтоном Джоном, сообщает журнал Rolling Stone.

"Песня Hold Me Closer, написанная в стиле диско и переосмысляющая некоторые классические композиции Элтона Джона, стала первой новой музыкальной работой принцессы поп-музыки после ее альбома Glory 2016", – говорится в материале.

Ранее Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. По мнению певицы, ее мать была занята написанием биографии в то время, когда артистка больше всего нуждалась в ее внимании.

Джастин Тимберлейк, считает Спирс, использовал ее для продвижения своего первого альбома, который он выпустил в 2002 году. Свою сестру певица обвинила в недостоверности информации из ее книги мемуаров под названием "То, что мне стоило сказать".