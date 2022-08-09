Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Шоу-бизнес

16:30

Бритни Спирс вернется к музыке после шестилетнего перерыва

шоу-бизнес

Фото: depositphotos/SharpShooter

Американская поп-певица Бритни Спирс возвращается к музыке. Об этом пишет Newsweek.

Совместно с британским исполнителем Элтоном Джоном она выпустит песню Hold Me Closer. Последний раз альбом Спирс выходил в 2016 году.

Джон разместил в своем аккаунте Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) обложку новой песни, на которой изображены смайлики ракеты и розы.

Ранее Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. По мнению певицы, ее мать была занята написанием биографии в то время, когда артистка больше всего нуждалась в ее внимании.

Джастин Тимберлейк, считает Спирс, использовал ее для продвижения своего первого альбома, который он выпустил в 2002 году. Свою сестру певица обвинила в недостоверности информации из ее книги мемуаров под названием "То, что мне стоило сказать".

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать