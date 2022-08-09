Бритни Спирс вернется к музыке после шестилетнего перерыва

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Американская поп-певица Бритни Спирс возвращается к музыке. Об этом пишет Newsweek.

Совместно с британским исполнителем Элтоном Джоном она выпустит песню Hold Me Closer. Последний раз альбом Спирс выходил в 2016 году.

Джон разместил в своем аккаунте Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) обложку новой песни, на которой изображены смайлики ракеты и розы.

Ранее Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. По мнению певицы, ее мать была занята написанием биографии в то время, когда артистка больше всего нуждалась в ее внимании.

Джастин Тимберлейк, считает Спирс, использовал ее для продвижения своего первого альбома, который он выпустил в 2002 году. Свою сестру певица обвинила в недостоверности информации из ее книги мемуаров под названием "То, что мне стоило сказать".