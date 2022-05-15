Бритни Спирс сообщила, что потеряла ребенка на раннем сроке беременности

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Американская певица Бритни Спирс сообщила, что у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности.

О произошедшем она рассказала в субботу, 14 мая, на своей странице в Instagram (социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка также поблагодарила поклонников за то, что они оказали поддержку в трудный для ее семьи период.

О своей беременности Спирс объявила в середине апреля. Она рассказала, что ждет ребенка от своего жениха Сэма Асгари. У певицы уже есть два сына. Их отцом является танцор и рэпер из США Кевин Федерлайн, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год.

Ранее Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. По мнению певицы, ее мать была занята написанием биографии в то время, когда артистка больше всего нуждалась в ее внимании.

Джастин Тимберлейк, считает Спирс, использовал ее для продвижения своего первого альбома, который он выпустил в 2002 году. Свою сестру певица обвинила в недостоверности информации из ее книги мемуаров под названием "То, что мне стоило сказать".

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.

