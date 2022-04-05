Бритни Спирс рассказала о работе над автобиографией

14:02
Фото: АР/Chris Pizzello/Invision
Американская певица Бритни Спирс рассказала о работе над автобиографической книгой. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Поп-звезда призналась, что воспринимает работу над воспоминаниями как терапию, поскольку погружение в прошлое оказывает на нее исцеляющее действие. При этом временами этот процесс дается ей с большим трудом.
Спирс отметила, что намерена отнестись к прошлым обидам с умом, как это сделал ее бывший спутник Джастин Тимберлейк, публично извинившись перед ней и певицей Джанет Джексон в прошлом году.
"Я использую интеллектуальный подход, как это с таким уважением сделал Джастин, когда он извинился перед Джанет и мной... Хотя его семья никогда не запугивала или не угрожала ему... Он воспользовался возможностью, чтобы извиниться 20 лет спустя!" – отметила певица.
Ранее Бритни Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. Спирс обвинила свою мать в том, что она была занята написанием биографии в то время, когда она больше всего нуждалась в ее внимании. Речь идет о мемуарах 2008 года, которые вышли через год после разрыва Бритни Спирс с Кевином Федерлайном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: