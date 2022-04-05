Бритни Спирс рассказала о работе над автобиографией

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Американская певица Бритни Спирс рассказала о работе над автобиографической книгой. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Поп-звезда призналась, что воспринимает работу над воспоминаниями как терапию, поскольку погружение в прошлое оказывает на нее исцеляющее действие. При этом временами этот процесс дается ей с большим трудом.

Спирс отметила, что намерена отнестись к прошлым обидам с умом, как это сделал ее бывший спутник Джастин Тимберлейк, публично извинившись перед ней и певицей Джанет Джексон в прошлом году.

"Я использую интеллектуальный подход, как это с таким уважением сделал Джастин, когда он извинился перед Джанет и мной... Хотя его семья никогда не запугивала или не угрожала ему... Он воспользовался возможностью, чтобы извиниться 20 лет спустя!" – отметила певица.

Ранее Бритни Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. Спирс обвинила свою мать в том, что она была занята написанием биографии в то время, когда она больше всего нуждалась в ее внимании. Речь идет о мемуарах 2008 года, которые вышли через год после разрыва Бритни Спирс с Кевином Федерлайном.