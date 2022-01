Сестра Бритни Спирс рассказала о нападениях певицы на нее с ножом

Фото: AP/Chris Pizzello/Invision

Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс выпустила автобиографическую книгу, в которой раскрыла некоторые подробности жизни со звездой. Об этом сообщает Mirror.

В автобиографии под названием "То, что я должна была сказать" (Things I Should Have Said) Джейми Линн Спирс утверждает, что Бритни всегда имела неустойчивый и параноидальный характер. В качестве примера угрожающего поведения сестры она привела историю, когда Бритни заперлась с ней в комнате и стала угрожать ей ножом. Тогда Джейми Линн было 12 лет.

Также сестра певицы призналась, что в подростковые годы ей пришлось приложить немало усилий, чтобы успешно скрывать проблемы Бритни от общественности.

Сама Бритни Спирс опровергла все содержащиеся в книге обвинения и попросила младшую сестру перестать распространять ложь.

Ранее отец Бритни Спирс потребовал, чтобы она оплатила услуги его юристов. Адвокат артистки Мэтью Розенгарт посчитал данную просьбу Джейми Спирса постыдной. По его словам, отец уже получил миллионы долларов, будучи опекуном Бритни.