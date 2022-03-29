Бритни Спирс предъявила обвинения матери, сестре и Джастину Тимберлейку

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Американская певица Бритни Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. Об этом сообщает радио КП.

Спирс обвинила свою мать в том, что она была занята написанием биографии в то время, когда она больше всего нуждалась в ее внимании. Речь идет о мемуарах 2008 года, которые вышли через год после разрыва Бритни Спирс с Кевином Федерлайном.

По мнению Спирс, Джастин Тимберлейк также ее использовал. Певец в 2002 году выпустил свой первый альбом Justified и трек Cry Me A River. Спирс уверена, что он использовал ее имя для продвижения пластинки, говорится в материале.

Также певица обвинила свою сестру в недостоверности информации из ее книги мемуаров под названием "То, что мне стоило сказать". В книге Джейми Линн Спирс утверждает, что Бритни всегда имела неустойчивый и параноидальный характер.

Ранее отец Бритни Спирс потребовал, чтобы она оплатила услуги его юристов. Адвокат артистки Мэтью Розенгарт посчитал данную просьбу Джейми Спирса постыдной. По его словам, отец уже получил миллионы долларов, будучи опекуном Бритни.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.