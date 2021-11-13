Суд прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей – СМИ

01:23
Фото: instagram.com/britneyspears
Суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над американской певицей Бритни Спирс. Об этом сообщает издание TMZ.
"Судья только что прекратил опекунство Бритни Спирс, решение вступило в силу немедленно", – говорится в сообщении.
Заявление о немедленном прекращении опеки над дочерью отец певицы подал 3 ноября. Тогда отмечалось, что Джеймс Спирс не планирует требовать за это какой-либо компенсации.
29 сентября верховный суд Лос-Анджелеса отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней и постановил назначить ему временную замену. Во время заседания судья Бренда Пенни заявила, что ситуация с опекой является неприемлемой.
Опекунство позволяло Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери. Певица неоднократно обвиняла отца в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.
Отца Бритни Спирс освободили от опекунства над ней
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: