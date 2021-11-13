Суд прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей – СМИ

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Суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над американской певицей Бритни Спирс. Об этом сообщает издание TMZ.

"Судья только что прекратил опекунство Бритни Спирс, решение вступило в силу немедленно", – говорится в сообщении.

Заявление о немедленном прекращении опеки над дочерью отец певицы подал 3 ноября. Тогда отмечалось, что Джеймс Спирс не планирует требовать за это какой-либо компенсации.

29 сентября верховный суд Лос-Анджелеса отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней и постановил назначить ему временную замену. Во время заседания судья Бренда Пенни заявила, что ситуация с опекой является неприемлемой.

Опекунство позволяло Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери. Певица неоднократно обвиняла отца в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.