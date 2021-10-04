Друг Бритни Спирс рассказал о ее планах на свадьбу

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Певица Бритни Спирс планирует выйти замуж за Сэма Асгари до того, как ей исполнится 40 лет, либо в свой день рождения, 2 декабря. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Бритни и Сэм хотели бы пожениться на Гавайях, там они чувствуют себя наиболее счастливыми. Они планируют большую вечеринку. Впервые за многие годы Бритни сможет оторваться с друзьями", – рассказал друг пары.
Певица планирует пригласить на торжество знаменитостей, поддержавших ее во время судебных тяжб с отцом, в частности Пэрис Хилтон, Мадонну, семью Кардашьян, Майли Сайрус и Шер.
"Основные приоритеты Бритни сейчас – выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою социальную жизнь в нормальное русло и добраться до сути того, на что были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период", – добавил друг певицы.
Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над ней 29 сентября. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу. Окончательную точку в данном деле поставит еще один суд, который состоится до конца этого года.
Под юридическую опеку Джеймса Спирса певица попала в 2008 году после нервного срыва, который произошел из-за отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.
13 сентября Бритни Спирс объявила о помолвке. Избранником певицы стал 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари. По словам Спирс, разница в возрасте ее не пугает. Пара познакомилась на съемках клипа около 5 лет назад.
Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером
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